Дощі у 9 областях та до +13 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 29 грудня, у декількох західних, центральних та північних областях буде йти дощ. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -1 до +13 тепла, однак вночі у північно-східних регіонах очікуються заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях буде йти дощ. На всій іншій території України буде без опадів, однак похмуро.

У західних та південних областях температура повітря вдень коливатися від +6 до +13 тепла, а вночі вона буде від +2 до +5.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від 0 до +9, а вночі від -3 до +4.

У східних регіонах температура повітря становитиме від -1 до +6, а вночі вона буде в межах -4 -2.

Прогноз у Києві

Київ та область сьогодні вкриють дощі. Температура повітря вдень становитиме від +5 до +9, а вночі від 0 до +4.

Нагадаємо, 29 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про сильні вітри до 30 м/с.

Також повідомлялося, що в Україні на Новий рік і Різдво погода буде аномально теплою і з дощами. Стовпчики термометрів сягатимуть + 8 ... + 15 градусів в новорічну ніч.