Шквальний вітер та снігопад: у Карпатах погіршиться погода

Таким чином, завтра у Карпатах очікуються значні опади у вигляді снігу. Крім того, вдень сильні пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. Також там спостерігатимуться хуртовини. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, сьогодні в Карпатах повідомляли про сніг і завірюхи. У зв'язку з цим оголошено підвищену лавинну небезпеку.

Крім того, погода в Україні 15 березня буде мінливою - від дощової до теплої та сонячної. Зокрема, найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях, де повітря прогріється до +14.

Також РБК-Україна писало, що з прогнозами синоптиків, у середині тижня очікується новий циклон з погіршенням погодних умов - аж до нічних морозів від -7 до -5, вдень буде від 0 до +5.