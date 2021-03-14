Через сніг та хуртовину в Карпатах підвищений рівень небезпеки

Погода в Україні сьогодні, 15 березня, буде теплою, але в Карпатах очікуються сніг і завірюхи. У зв'язку з цим оголошено підвищену лавинну небезпеку.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій .

Відзначимо, сьогодні в Україні переважно без опадів, дощі пройдуть лише в західних областях. Денна температура підніметься до +10.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадом і хуртовинами 15 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше цього тижня у зв'язку з поширенням COVID-19 в Івано-Франківській області вирішили закрити гірськолижний курорт "Буковель", який раніше працював при карантинних обмежень.

Зокрема, у селі Поляниця склали десятки адміністративних протоколів про порушення карантину на операторів підйомників. А з півночі 13 березня туристам вже рекомендували не в'їжджати на територію села, куди почали пропускати тільки місцевих жителів і тих, хто там працює.

До цього підприємці блокували дорогу на "Буковель"" з вимогою закрити курорт.

Очікується, що туристичний комплекс "Буковель" буде закритий протягом двох тижнів - з 13 по 27 березня 2021 року.