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Через сніг та хуртовину в Карпатах підвищений рівень небезпеки

Новость на русском → Івано-Франківська область, Неділя 14 березня 2021 10:23
Через сніг та хуртовину в Карпатах підвищений рівень небезпеки Фото: рятувальники в горах (facebook com MNS GOV UA)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні сьогодні, 15 березня, буде теплою, але в Карпатах очікуються сніг і завірюхи. У зв'язку з цим оголошено підвищену лавинну небезпеку.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадом і хуртовинами 15 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Відзначимо, сьогодні в Україні переважно без опадів, дощі пройдуть лише в західних областях. Денна температура підніметься до +10.

Нагадаємо, раніше цього тижня у зв'язку з поширенням COVID-19 в Івано-Франківській області вирішили закрити гірськолижний курорт "Буковель", який раніше працював при карантинних обмежень.

Зокрема, у селі Поляниця склали десятки адміністративних протоколів про порушення карантину на операторів підйомників. А з півночі 13 березня туристам вже рекомендували не в'їжджати на територію села, куди почали пропускати тільки місцевих жителів і тих, хто там працює.

До цього підприємці блокували дорогу на "Буковель"" з вимогою закрити курорт.

Очікується, що туристичний комплекс "Буковель" буде закритий протягом двох тижнів - з 13 по 27 березня 2021 року.

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