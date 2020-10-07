Шквальний вітер та дощі: в Україні погіршилась погода

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні спостерігатимуться дощі та сильні пориви вітру до 20 м/с. Такі дані надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні Вінницьку, Житомирську, Київську, Чернігівську області та Київ вкриють значні дощі. Крім того, у південних, східних та центральних областях очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 7 жовтня на більшій території України очікуються грозові дощі, а температура повітря в регіонах коливатиметься від +17 до +25 градусів.

Також РБК-Україна писало, що днями в результаті негоди підтопило частина Івано-Франківська. Також були повалені дерева. Ніхто в результаті негоди не постраждав.

Крім того, синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки.