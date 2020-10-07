Шквальный ветер и дожди: в Украине ухудшилась погода

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 7 октября, в Украине будут наблюдаться дожди и сильные порывы ветра до 20 м/с. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую области и Киев укроют значительные дожди. Кроме того, в южных, восточных и центральных областях ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 7 октября на большей территории Украины ожидаются грозовые дожди, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +17 до +25 градусов.

Также РБК-Украина писало, что на днях в результате непогоды подтопило часть Ивано-Франковска. Также были повалены деревья. Никто в результате непогоды не пострадал.

Кроме того, синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки.