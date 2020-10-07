Більшу частину України накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: люди під дощем (РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 7 жовтня, на більшій території країни очікуються дощі, місцями з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +25 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Практично у всіх західних регіонах, крім Волинської та Рівненської областей, очікуються дощі. Температура повітря вдень +17+19, вночі +8+10 градусів.

У центрі і на півдні країни, крім Полтавської та Херсонської областей прогнозують дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме +17+21 в центральних областях, на півдні +22+25 градусів, вночі +13+15.

На сході країни буде сонячно і тепло - вдень +21+24, вночі +8+10, у Дніпропетровській і Запорізькій областях +11+15 градусів.

Прогноз в Києві

У столиці в середу буде дощ і гроза. Вдень очікується +17+19 градусів, вночі +13+15.

Нагадаємо, 6 жовтня в Україні оголосили штормове попередження. Майже на всій території країни спостерігалися сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Також РБК-Україна писало, що днями в результаті негоди підтопило частина Івано-Франківська. Також були повалені дерева. Ніхто в результаті негоди не постраждав.