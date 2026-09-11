Школьников просят оставить дома: в Одессе сделали важное заявление для родителей

Почему детей сейчас просят оставить дома

Обращение к жителям Одессы - родителям школьников - Департамент образования и науки ОГС публиковал утром пятницы, 11 сентября.

Им напомнили, что почти всю ночь в городе продолжалась воздушная тревога.

И утром - она "снова затяжная".

"Просим оставить детей дома до отбоя воздушной тревоги", - подчеркнули в Департаменте.

На что советуют обратить внимание родителям

Украинцев призвали не спешить "отправляться в заведения образования сразу после сложной бессонной ночи".

Вместо этого взрослым советуют посмотреть "на состояние ребенка - как он себя чувствует" .

"Возможно сегодня лучше его оставить дома", - предположили в Департаменте.

Есть ли в одесских школах "дежурные группы"

Сообщается, что "для детей, которых родители не имеют возможности оставить дома, в заведениях образования будут работать дежурные группы".

Подчеркивается, что такие группы - "с обязательным пребыванием в укрытии во время воздушной тревоги".

Как будут действовать учебные заведения после "отбоя"

После отбоя, по данным Департамента, каждое заведение будет действовать в соответствии:

с ситуацией насчет безопасности;

с утвержденным алгоритмом работы.

"О режиме работы заведения вам сообщат в классных чатах", - объяснили родителям школьников.

Публикация Департамента образования и науки ОГС (скриншот: t.me/dep_osvity)

В завершение украинцев призывали беречь детей.

"Сегодня их безопасность и состояние - важнее любого урока", - подытожили в Департаменте образования и науки.

Какова ситуация с тревогами в Одесской области

Глава Департамента образования и науки Одесской областной военной (государственной) администрации Александр Лончак также отреагировал на ситуацию, которая сложилась в регионе.

"Родители спрашивают: что делать, если с утра воздушная тревога", - поделился он в своем Facebook.

Чиновник напомнил, что сейчас в определенных районах Одесской области "длится воздушная тревога", поскольку "есть атака вражеских беспилотников".

Когда школьники могут учиться дистанционно

"Я понимаю тревогу родителей, но странно, что на пятом году войны такие вопросы все равно возникают", - заметил представитель ОВА.

Он подчеркнул, "еще раз четко": "Каждое учебное заведение имеет утвержденный алгоритм действий на случай воздушной тревоги".

Ситуация, в частности, зависит от того, когда была объявлена воздушная тревога:

утром (до начала учебного процесса) - занятия проводятся дистанционно;

уже во время обучения - дети и работники действуют в соответствии с алгоритмом безопасности учреждения (находятся в укрытии до завершения опасности).

Изменили ли правила для школ "желтые" тревоги

"Никакие нововведения по цвету тревог не изменили этих правил", - констатировал Лончак.

Он добавил, что "безопасность детей - не тот вопрос, где могут быть эксперименты или разночтения".

Публикация Александра Лончака (скриншот: facebook.com/lonchak)

О чем просит Лончак родителей и педагогов

Учитывая вышесказанное, глава Департамента образования и науки Одесской ОВА попросил родителей:

не ориентироваться на слухи;

доверять официальной информации своего учебного заведения.

"А педагогов прошу оперативнее общаться с родителями! Им тоже нужно планировать свой день. Берегите себя и детей", - подытожил чиновник.