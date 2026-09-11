Школьников просят оставить дома: в Одессе сделали важное заявление для родителей

Жителей Одессы попросили не вести детей в учебные заведения до отбоя воздушной тревоги. Взрослым посоветовали также обратить внимание на состояние школьников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Департамента образования и науки Одесского городского совета в Telegram.
Обращение к жителям Одессы - родителям школьников - Департамент образования и науки ОГС публиковал утром пятницы, 11 сентября.
Им напомнили, что почти всю ночь в городе продолжалась воздушная тревога.
И утром - она "снова затяжная".
"Просим оставить детей дома до отбоя воздушной тревоги", - подчеркнули в Департаменте.
Украинцев призвали не спешить "отправляться в заведения образования сразу после сложной бессонной ночи".
Вместо этого взрослым советуют посмотреть "на состояние ребенка - как он себя чувствует" .
"Возможно сегодня лучше его оставить дома", - предположили в Департаменте.
Сообщается, что "для детей, которых родители не имеют возможности оставить дома, в заведениях образования будут работать дежурные группы".
Подчеркивается, что такие группы - "с обязательным пребыванием в укрытии во время воздушной тревоги".
После отбоя, по данным Департамента, каждое заведение будет действовать в соответствии:
"О режиме работы заведения вам сообщат в классных чатах", - объяснили родителям школьников.
В завершение украинцев призывали беречь детей.
"Сегодня их безопасность и состояние - важнее любого урока", - подытожили в Департаменте образования и науки.
Глава Департамента образования и науки Одесской областной военной (государственной) администрации Александр Лончак также отреагировал на ситуацию, которая сложилась в регионе.
"Родители спрашивают: что делать, если с утра воздушная тревога", - поделился он в своем Facebook.
Чиновник напомнил, что сейчас в определенных районах Одесской области "длится воздушная тревога", поскольку "есть атака вражеских беспилотников".
"Я понимаю тревогу родителей, но странно, что на пятом году войны такие вопросы все равно возникают", - заметил представитель ОВА.
Он подчеркнул, "еще раз четко": "Каждое учебное заведение имеет утвержденный алгоритм действий на случай воздушной тревоги".
Ситуация, в частности, зависит от того, когда была объявлена воздушная тревога:
"Никакие нововведения по цвету тревог не изменили этих правил", - констатировал Лончак.
Он добавил, что "безопасность детей - не тот вопрос, где могут быть эксперименты или разночтения".
Учитывая вышесказанное, глава Департамента образования и науки Одесской ОВА попросил родителей:
"А педагогов прошу оперативнее общаться с родителями! Им тоже нужно планировать свой день. Берегите себя и детей", - подытожил чиновник.
Напомним, ранее мы рассказывали о "желтом" уровне угрозы в школах - можно ли продолжать обучение и что делать педагогам.
Кроме того, мы объясняли, как изменились правила во время тревог для разных заведений.
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