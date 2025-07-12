Школьников научат управлять FPV-дронами: МОН утвердило обновленную "Защиту Украины"

Напомним, что в начале декабря 2024 года Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки. Она станет обязательной для учащихся школ, профессиональных и специализированных учебных заведений. Нововведение направлено на формирование базовых военных знаний для школьников и учащихся профтехзаведений образования.

А с 1 сентября 2025 года в украинских вузах вводится новый обязательный предмет - базовая общевойсковая подготовка для студентов. Отказаться от ее прохождения невозможно: это автоматически ведет к отчислению из вуза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.