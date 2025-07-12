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Школьников научат управлять FPV-дронами: МОН утвердило обновленную "Защиту Украины"

Фото: пульт управления военным FPV-дроном (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинских школьников будут учить управлению FPV-дронами в рамках обновленной "Защиты Украины" для учреждений среднего образования. Соответствующие изменения в предмете уже утверждены приказом Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Отмечается, что в обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания "Защиты Украины" вошли:

  • симуляторы для управления FPV-дронами с компьютерами;
  • дроны для практического обучения;
  • радиостанции для изучения основ связи;
  • интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;
  • планшеты для обучения;
  • современное мультимедийное оборудование;
  • манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи;
  • турникеты и средства остановки кровотечения;
  • комплекты тактической медицины;
  • тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм;
  • обновленные каски и бронежилеты;
  • противогазы с сертификатами качества;
  • средства химической защиты;
  • другое необходимое оборудование.

"Обновленное оборудование позволит научить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизни, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях", - сказано в сообщении МОН.

Напомним, что в начале декабря 2024 года Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки. Она станет обязательной для учащихся школ, профессиональных и специализированных учебных заведений. Нововведение направлено на формирование базовых военных знаний для школьников и учащихся профтехзаведений образования.

А с 1 сентября 2025 года в украинских вузах вводится новый обязательный предмет - базовая общевойсковая подготовка для студентов. Отказаться от ее прохождения невозможно: это автоматически ведет к отчислению из вуза.

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