Школярів навчать керувати FPV-дронами: МОН затвердило оновлений "Захист України"

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення початкової загальновійськової підготовки. Вона стане обов'язковою для учнів шкіл, професійних та спеціалізованих навчальних закладів. Нововведення спрямоване на формування базових військових знань для школярів та учнів профтехзакладів освіти.

А з 1 вересня 2025 року в українських вишах вводиться новий обов'язковий предмет - базова загальновійськова підготовка для студентів. Відмовитися від її проходження неможливо: це автоматично веде до відрахування з вишу.

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