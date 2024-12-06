Кабмин утвердил порядок начальной военной подготовки для школьников и студентов

Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая станет обязательной для учащихся школ, профессиональных и специализированных учебных заведений. Нововведение направлено на формирование базовых военных знаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки Порядок определяет основные подходы к подготовке молодежи с целью формирования базовых военных знаний и навыков, а также воспитания оборонного сознания. Кто будет проходить подготовку Начальная подготовка касается граждан Украины независимо от пола, которые получают: профильное среднее образование;

образование в учреждениях профессионального (профессионально-технического), специализированного и профессионального предвысшего образования всех форм собственности. Эти учреждения должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности соответствующего уровня полного общего среднего образования. Подготовка направлена на: формирование базовых общевоенных знаний и специальных компетенций;

повышение оборонного сознания граждан;

ознакомление с конституционной обязанностью каждого украинца по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Как реализуется подготовка Начальная общевоенная подготовка осуществляется через: Преподавание учебного предмета "Защита Украины". Этот предмет является обязательным в программах учреждений среднего, профессионального, специализированного и профессионального предвысшего образования.

Этот предмет является обязательным в программах учреждений среднего, профессионального, специализированного и профессионального предвысшего образования. Проведение военно-патриотических мероприятий. Эти мероприятия способствуют формированию чувства патриотизма и готовности к выполнению обязанностей по защите страны.