Кабмин утвердил порядок начальной военной подготовки для школьников и студентов
Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая станет обязательной для учащихся школ, профессиональных и специализированных учебных заведений. Нововведение направлено на формирование базовых военных знаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.
Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки
Порядок определяет основные подходы к подготовке молодежи с целью формирования базовых военных знаний и навыков, а также воспитания оборонного сознания.
Кто будет проходить подготовку
Начальная подготовка касается граждан Украины независимо от пола, которые получают:
- профильное среднее образование;
- образование в учреждениях профессионального (профессионально-технического), специализированного и профессионального предвысшего образования всех форм собственности.
Эти учреждения должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности соответствующего уровня полного общего среднего образования.
Подготовка направлена на:
- формирование базовых общевоенных знаний и специальных компетенций;
- повышение оборонного сознания граждан;
- ознакомление с конституционной обязанностью каждого украинца по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.
Как реализуется подготовка
Начальная общевоенная подготовка осуществляется через:
- Преподавание учебного предмета "Защита Украины". Этот предмет является обязательным в программах учреждений среднего, профессионального, специализированного и профессионального предвысшего образования.
- Проведение военно-патриотических мероприятий. Эти мероприятия способствуют формированию чувства патриотизма и готовности к выполнению обязанностей по защите страны.
Напомним, что в Украине юноши по достижении 16-летия обязаны стать на военный учет призывников, иначе им будет грозить наказание. Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно статьи 14, взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства.