Усі школи Маріуполя закрилися на карантин

Через спалах грипу та ГРВІ всі школи Маріуполя закриваються на карантин. Про це йдеться в повідомленні міської ради Маріуполя.

Повідомляється, що у зв'язку з щоденним зростанням числа учнів, хворих респіраторними інфекціями, з 30 січня призупинено навчальний процес в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста.

"Слід зауважити, що з початку тижня у школах міста відсутні 12% школярів через захворювання на ГРВІ, вчора ця цифра становила вже 14%, а сьогодні - понад 16%. Крім того, в контакт-центр надходили дзвінки зі скаргами від батьків з даного питання", - йдеться в повідомленні.

Всі школи міста закриті на карантин до поліпшення епідемічної ситуації. Про завершення карантинних заходів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школи Кропивницького частково закриваються на карантин. При цьому підстави для введення карантину в місті відсутні, а рівень захворюваності нижче, ніж у минулому році. На сьогодні тут закриті окремі класи в чотирьох школах.