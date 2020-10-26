Школи з "червоних" зон Київської області після канікул будуть навчатися дистанційно

Фото: онлайн навчання (freepik)

Учнів шкіл, розташованих у "червоних" зонах епідеміологічної небезпеки в Київській області, після завершення осінніх канікул переведуть на дистанційну форму навчання. При цьому заклади дошкільної освіти продовжать працювати.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

"Всього в області 703 установи середньої освіти. Чи повернуться діти вчитися після відпочинку, залежить від рівня епідемічної ситуації. Зате вже відомо, що школи в "червоних" зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що зараз 14 дитсадків в області закрито на карантин: у Миронівській ОТГ, Баришівській ОТГ, Фурсівській ОТГ (два заклади), Узинській ОТГ, а також Згурівському, Сквирському (два заклади), Яготинському (чотири установи), Тетіївському та Таращанському районах.

Рішення про тимчасове припинення їх роботи ухвалили члени територіальних комісій з питань ТЕБ ​​та НС через виявлення випадків захворювання COVID-19 серед дітей або працівників цих установ.

Особи, які контактували з хворими, знаходяться на самоізоляції.

Нагадаємо, нещодавно Міносвіти оновило вимоги до дистанційного навчання в Україні.

Як писало РБК-Україна, раніше в МОН попереджали, що формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації у населених пунктах.