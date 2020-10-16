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МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 18:46
МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося
Фото: домашнє навчання (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Міністерство освіти і науки України оновило правила дистанційного навчання. Відсьогодні нові умови дистанційного навчання в школах набрали чинності.

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Відзначається, що дистанційна форма навчання залишається виключно добровільною і вимагає подання відповідної заяви про прийом або перекладі школяра від батьків.

"Тепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) - таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії", - йдеться в повідомленні.

Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин (без переходу учнів на дистанційну форму).

При дистанційному навчанні обов'язково повинні враховуватися інтереси учнів:

  • організація освітнього процесу повинна забезпечувати регулярну і змістовну взаємодію вчителів з учнями;
  • при дистанційному навчанні повинні створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов'язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;
  • навчальний заклад забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також при необхідності надання їм підтримки в освітньому процесі;
  • для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів - телефонної, поштового зв'язку тощо;
  • організація освітнього процесу обов'язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей і постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.
  • При цьому наголошується, що організація дистанційного навчання має здійснюватися в межах робочого часу викладачів.

Нагадаємо, у вівторок Кабінет міністрів затвердив постанову, за якою карантин в Україні продовжений до кінця 2020 року, а школам рекомендували піти на канікули з 15 жовтня.

При цьому по країні місцева влада, переважно, не прийняли рекомендацію уряду. Канікули не зміщують, або починають на кілька днів пізніше зазначеної дати.

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