Школы из "красных" зон Киевской области после каникул будут учиться дистанционно

Фото: онлайн обучение (freepik)

Учеников школ, расположенных в "красных" зонах эпидемиологической опасности в Киевской области, после завершения осенних каникул переведут на дистанционную форму обучения. При этом заведения дошкольного образования продолжат работать.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Всего в области 703 учреждения среднего образования. Вернутся ли дети учиться после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. Зато уже известно, что школы в "красных" зонах будут переведены на дистанционную форму работы", - указано в сообщении.



Отмечается, что сейчас 14 детсадов в области закрыты на карантин: в Мироновской ОТО, Барышевской ОТО, Фурсовской ОТО (два заведения), Узинской ОТО, а также Згуровском, Сквирском (два заведения), Яготинском (четыре учреждения), Тетиевском и Таращанском районах.

Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания COVID-19 среди детей или работников этих учреждений.



Лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.

Напомним, недавно Минобразования обновило требования к дистанционному обучению в Украине.

Как писало РБК-Украина, ранее в МОН предупреждали, что формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах.