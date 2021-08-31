Школи Києва вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході

У Києві встановлено низку заборон у школах. Від батьків вимагатимуть COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

Батькам заборонять відвідувати заклади освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

Ця заборона діє у всіх зонах карантину.