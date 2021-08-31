Школи Києва вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході
Фото: для батьків вводять обмеження (Omar Marques/Getty Images)
У Києві встановлено низку заборон у школах. Від батьків вимагатимуть COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Батькам заборонять відвідувати заклади освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.
Ця заборона діє у всіх зонах карантину.
Нагадаємо, починаючи з 1 вересня, навчальні заклади Києва продовжать роботу у штатному режимі.
Зазначимо, МОЗ дав рекомендації щодо проведення "першого дзвінка" в умовах карантину.