Школы Киева будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе
Фото: для родителей вводят ограничения (Omar Marques/Getty Images)
В Киеве установлен ряд запретов в школах. От родителей будут требовать COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Родителям запретят посещать учебные заведения без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.
Этот запрет действует во всех зонах карантина.
Напомним, начиная с 1 сентября, учебные заведения Киева продолжат работу в штатном режиме.
Отметим, Минздрав дал рекомендации по проведению "первого звонка" в условиях карантина.