Школи Івано-Франківська закрили на карантин

Карантин через грип оголошено у 42 школах

Профильная комиссия приняла решение о закрытии на карантин в Ивано-Франковске 42 школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы горсовета Ивано-Франковска.

Как отмечается, карантин объявлен с 4 февраля по 8 февраля (включительно). Кроме школ, приостановят обучение 12 муниципальных учреждений внешкольного образования.

"Сейчас в Ивано-Франковске сезонное обострение острых респираторных инфекций и гриппа. Если еще в понедельник ситуация в учебных заведениях не была критической, то уже к завершению недели тенденция к заболевания среди детей резко возросла. Поэтому комиссия приняла решение об объявлении карантина в учебных заведениях до 8 февраля (включительно)", - говорится в сообщении горсовета.

Напомним, 29 января сообщалось, что в 14 школах Николаева приостановлен учебный процесс в зв'связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала года в Николаеве заболели 3527 человек, из них 820 детей.

РБК-Украина писало, что с начала эпидемического сезона (октябрь 2018 года) Министерство здравоохранения'я зарегистрировало 28 летальных случаев от гриппа и ОРВИ.