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В Україні від грипу померли 28 людей

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 11:41
В Україні від грипу померли 28 людей
Ілюстративне фото (facebook.com/desnaukr)

Минулого тижні було зафіксовано 3 летальних випадків

З початку епідемічного сезону (жовтень 2018 року) Міністерство охорони здоров'я зареєструвало 28 летальних випадків від грипу та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України

Як зазначається, за минулий тиждень з 21 по 27 січня від грипу померли три людини.

"3 людей померло від грипу. З початку епідемічного сезону зареєстровано 28 летальних випадків", - йдеться в повідомленні. 

У МОЗ наголошують, що важливо вакцинуватись, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. Зокема, за минулий тиждень щеплення проти грипу отримали ще понад 1,5 тисячі людей.

Нагадаємо, за третій тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли майже 199 тисячі людей. Епідемічні пороги перевищені в Чернігівській (31,8%), Чернівецькій (23%), Івано-Франківській (22,6%), Житомирській (10%), Хмельницькій (7,2%), Миколаївській (4%), Київській (1,8%) та Закарпатській (0,3%) областях.

РБК-Україна писало, що у 14 школах Миколаєва, станом на 29 січня, оголосили карантин до 1 лютого у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ та грип. 

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