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У ЮНІСЕФ оприлюднили дані щодо кількості дітей - жертв воєн і катастроф

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 22:02
У ЮНІСЕФ оприлюднили дані щодо кількості дітей - жертв воєн і катастроф
Ілюстративне фото (flickr com unisgeneva)

На допомогу дітям необхідно близько 4 млрд доларів

Від збройних конфліктів і природних катастроф у світі страждають понад 40 мільйонів дітей. З такою заявою виступила у Женеві очільниця фонду ЮНІСЕФ Генріетта Фор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, ЮНІСЕФ шукає 3,9 мільярда доларів донорських коштів на допомогу цим дітям у 2019 році.

"Вплив нашої роботи із захисту дітей не можна переоцінити", - зазначила Фор.

За її словами, якщо діти "не мають безпечних місць для гри, якщо вони не можуть возз'єднатися зі своїми сім'ями, якщо вони не отримують психосоціальної підтримки, вони не зціляться від невидимих шрамів війни".

У фонді ООН при цьому наголосили, що діти, які страждають від конфлікту, можуть пережити настільки високий рівень стресу, що їхні здібності навчатися та взаємодіяти з іншими у дорослому віці скорочуються.

Наразі, за даними ЮНІСЕФ, 6,6 мільйону дітей у Ємені та 5,5 мільйону дітей у Сирії бракує доступу до служб, які надають психосоціальну підтримку. Крім того, чотири мільйони дітей у ДР Конго також не мають належної підтримки.

Допомога ЮНІСЕФ включає також їжу, чисту воду, освітні послуги і медичну допомогу.

Раніше РБК-Україна писало, що у світі протягом 2018 року через природні катаклізми загинули 10 тис. 733 і постраждали 61,7 мільйона чоловік.

Нагадаємо, у 2018 році уряд України підписав меморандум з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

Також ЮНІСЕФ повідомив, що кожна дванадцята дитина у світі має гірші перспективи, ніж її батьки.

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