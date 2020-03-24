Школи і садочки в Києві відключать від опалення

Школи та садочки міста Києва відключать від опалення з 25 березня 2020 року. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначив чиновник, у зв’язку із протиепідемічними заходами це необхідний крок, який дасть змогу зменшити навантаження на бюджет та перенаправити кошти на попередження пандемії.

"У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада прийняла рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах. У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів", - зазначив Мондриївський.

Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону в Києві поки не прийняте через значне похолодання у другій половині березня.

Нагадаємо, загальнодержавний карантин діє в Україні до 3 квітня. На цей час припинено навчання в усіх закладах.