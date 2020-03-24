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Через карантин в Україні падає захворюваність на грип та ГРВІ

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 14:18
Через карантин в Україні падає захворюваність на грип та ГРВІ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У МОЗ розповіли про ефективність карантину

З початку карантину в Україні падає захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, МОЗ проводив дослідження, і результати показали позитивну динаміку щодо захворюваності на грип та ГРВІ.

"Відзначаємо зниження кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань серед населення України. Це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати позитивний ефект", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що одним з результатів превентивних заходів є відсутність стрімкої динаміки летальних випадків від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Ляшко припустив, що кількість заражених коронавірусом в Україні залежатиме від того, як українці будуть виконувати профілактичні заходи під час карантину.

"Є різні розрахунки... Ми можемо говорити про велику кількість, і про 200 тисяч і мільйони людей, які можуть захворіти", - відзначив він.

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