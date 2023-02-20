ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ивано-Франковске 23-24 февраля школы переводят на дистанционное обучение

Новина українською →
Ивано-Франковск, Понедельник 20 февраля 2023 21:28
В Ивано-Франковске 23-24 февраля школы переводят на дистанционное обучение Фото: в Ивано-Франковске 23-24 февраля школы переводят на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Ивано-Франковске 23-24 февраля учебные заведения переводят на дистанционное обучение из-за возможной угрозы обстрелов РФ в годовщину вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-обращение городского главы города Руслана Марцинкива.

"Все-таки годовщина великой войны. Враг любит такие даты, поэтому лучше все же перестраховаться", - сказал Марцинков.

По словам мэра, дистанционное обучение будет длиться всего два дня.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Броварах с 22 по 24 февраля школы переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз провокаций и обстрелов войсками РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск школа
NEWS
Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину
Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина