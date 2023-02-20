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Школы Броваров временно переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз

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Бровары, Понедельник 20 февраля 2023 17:10
Школы Броваров временно переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз Фото: школы Броваров временно переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Броварах с 22 по 24 февраля школы переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз провокаций и обстрелов войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы пивоварен Игоря Сапожко.

"В связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками РФ, с целью сохранения здоровья и жизни детей и педагогических работников, со среды, 22 февраля по 24 февраля (включительно) заведения общего среднего образования Броварской городской территориальной общины переводятся на дистанционную форму обучение", - говорится в сообщении.

По словам мэра, детские сады работают в обычном режиме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что военные не исключают, что Россия на годовщину вторжения может нанести удар по Украине или усилить атаки на фронте. Однако Силы обороны готовы к этому.

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