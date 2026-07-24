Школы не получат учебники вовремя: из-за удара РФ уничтожено 410 тысяч книг

Российский удар 19 июля уничтожил более 410 тысяч школьных учебников. Поэтому часть книг придется печатать повторно, а их доставку в учебные заведения отложат по меньшей мере на несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Андрея Бутенко.
Главное:
Министерство образования и науки совместно с издателями и Институтом модернизации содержания образования уже провело предварительную оценку потерь. В частности, российский удар уничтожил:
Как отметил Бутенко, часть этих учебников уже напечатали, упаковали и подготовили к отправке в школы, чтобы ученики получили их до 1 сентября. Однако весь этот тираж был уничтожен.
"Тираж придется печатать заново, а доставку в образовательные учреждения предварительно отложить по меньшей мере на несколько месяцев. Мы уже на связи с издателями и согласовываем, как наверстать время", - сообщил министр.
По его словам, пока будет продолжаться повторная печать, в случае необходимости для обучения будут использовать электронные версии учебников.
Глава МОН подчеркнул, что утраченный тираж является лишь частью общего заказа учебников на новый учебный год.
По его словам, плановая доставка книг в школы продолжается. По состоянию на 22 июля учебные заведения уже получили более 1,4 миллиона экземпляров.
Бутенко также отметил, что это не первый случай, когда Россия наносит удары по типографиям и складам, где печатают и хранят украинские учебники. По его словам, такими атаками страна-агрессор пытается нанести удар по украинскому образованию.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак, выпустив по Украине 41 ракету и 125 ударных беспилотников. Основным направлением удара стал Киев.
В столице повреждены жилые дома, общежитие, торговый центр, офисные и нежилые здания, возникли пожары в пяти районах города. В результате атаки один человек погиб, еще восемь получили ранения.