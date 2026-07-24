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Школы не получат учебники вовремя: из-за удара РФ уничтожено 410 тысяч книг

11:00 24.07.2026 Пт
3 мин
В МОН назвали новые сроки доставки учебников в школы
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В результате российского удара уничтожены учебники для школ (Getty Images)

Российский удар 19 июля уничтожил более 410 тысяч школьных учебников. Поэтому часть книг придется печатать повторно, а их доставку в учебные заведения отложат по меньшей мере на несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Андрея Бутенко.

Главное:

  • Уничтожение тиража: В результате российского удара уничтожено более 410 тысяч школьных учебников для 9 и 4 классов.
  • Задержка доставки: Тираж придется печатать заново, из-за чего доставка книг в школы откладывается по меньшей мере на несколько месяцев.
  • Решения для обучения: При повторной печати школьники при необходимости будут пользоваться электронными версиями учебников.
  • Плановое обеспечение продолжается: Уничтоженные книги - это лишь часть общего заказа; к концу июля школы уже получили более 1,4 миллиона экземпляров других учебников.

Какие учебники уничтожил русский удар

Министерство образования и науки совместно с издателями и Институтом модернизации содержания образования уже провело предварительную оценку потерь. В частности, российский удар уничтожил:

  • более 260 тысяч напечатанных учебников для 9 класса;
  • около 150 тысяч учебников для 4 класса, находившихся в издательстве в работе.

Как отметил Бутенко, часть этих учебников уже напечатали, упаковали и подготовили к отправке в школы, чтобы ученики получили их до 1 сентября. Однако весь этот тираж был уничтожен.

Когда школы получат новые учебники

"Тираж придется печатать заново, а доставку в образовательные учреждения предварительно отложить по меньшей мере на несколько месяцев. Мы уже на связи с издателями и согласовываем, как наверстать время", - сообщил министр.

По его словам, пока будет продолжаться повторная печать, в случае необходимости для обучения будут использовать электронные версии учебников.

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Повлияет ли это на обеспечение школ книгами

Глава МОН подчеркнул, что утраченный тираж является лишь частью общего заказа учебников на новый учебный год.

По его словам, плановая доставка книг в школы продолжается. По состоянию на 22 июля учебные заведения уже получили более 1,4 миллиона экземпляров.

Бутенко также отметил, что это не первый случай, когда Россия наносит удары по типографиям и складам, где печатают и хранят украинские учебники. По его словам, такими атаками страна-агрессор пытается нанести удар по украинскому образованию.

Атака на Киев 19 июля

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак, выпустив по Украине 41 ракету и 125 ударных беспилотников. Основным направлением удара стал Киев.

В столице повреждены жилые дома, общежитие, торговый центр, офисные и нежилые здания, возникли пожары в пяти районах города. В результате атаки один человек погиб, еще восемь получили ранения.

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