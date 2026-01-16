Школы Киева уходят на дополнительные каникулы до 1 февраля: детали

Как будут учиться школьники в других городах

Напомним, из-за проблем в энергосистеме после российских атак правительство и МОН рекомендовали временно прекратить очное обучение и до 1 февраля перевести школы и другие учебные заведения на дистанционный формат или продлить каникулы. Города и регионы самостоятельно принимают решения в зависимости от ситуации с безопасностью и энергетической ситуации.

В частности, в Броварах школы возобновляют очное обучение с 19 января, но с сокращенными уроками, в Одессе учебные заведения работают в обычном очном режиме, а в Запорожье продолжают безопасное офлайн-обучение в подземных школах. В то же время в Харьковской области из-за сложной ситуации с электроснабжением не исключают переход на дистанционное обучение или введение каникул.

РБК-Украина также писало о возможных вариантах компенсации продленных зимних каникул из-за энергетической ситуации. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предлагает либо отменить весенние каникулы, либо продолжить обучение в июне 2026 года, поскольку дистанционка и работа в холодных школах не обеспечивают качественного образования.