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Ближе к дому: в Украине создадут специальные классы для детей с ООП

Украина, Среда 15 января 2025 11:45
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Ближе к дому: в Украине создадут специальные классы для детей с ООП Фото: Новые классы и современные методики (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине запустился новый проект, направленный на поддержку качественного образования для детей с особыми образовательными потребностями. Инициатива предусматривает создание специальных классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Проект "Психолого-педагогическое обеспечение качественного образования детей с особыми образовательными потребностями" направлен на интеграцию таких детей в общеобразовательное пространство. Это позволит детям с ООП учиться поближе к дому и реализовать свой потенциал в полной мере.

Реализация и цели проекта

Инициатива охватывает школы Житомирской, Киевской, Львовской областей и Киева и продлится с октября 2024 по сентябрь 2026 года.

В рамках проекта планируется создание специальных классов с современным оборудованием в школах, где уже работают инклюзивные программы. Это позволит детям с ООП учиться вместе со сверстниками, интегрироваться в общество и получать качественное образование.

"Открытие специальных классов в школах и разработка современных учебных программ - это шаг к тому, чтобы каждый ребенок с особыми образовательными потребностями мог учиться качественно, расти среди сверстников, находить друзей и чувствовать себя важной частью общества. Это о том, чтобы у каждого ребенка был шанс на успех и счастливое детство", - отметил заместитель министра образования Андрей Витренко.

Проект поможет разработать алгоритмы для эффективной системы психолого-педагогической поддержки детей с ООП, учитывая их потребности и возможности.

Открытие специальных классов и трансформация существующих школ направлены на адаптацию детей с инвалидностью и других особых потребностей в образовательной сфере.

Украина стремится построить инклюзивную систему образования, которая станет фундаментом для развития каждого ребенка, независимо от его особенностей.

Напомним, что Украина продолжает реализовывать программу инклюзивного обучения и обеспечивать доступ к качественному образованию детям всех возрастных групп. Дети с особыми образовательными потребностями могут посещать обычные школы и садики, но родителям нужно вовремя подать все документы.

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