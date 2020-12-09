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У школі Львівської області розпилили газовий балончик, постраждали учні

Червоноград, Середа 09 грудня 2020 20:43
У школі Львівської області розпилили газовий балончик, постраждали учні
Фото: газовий балончик (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Червонограді (Львівська область) вдень 9 грудня 11-класник місцевої школи розпилив вміст газового балончику. В результаті інциденту постраждали п'ять учнів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 17-річний учень випадково розпилив газ, коли розглядав балончик у присутності матері. Учень розповів поліції, що випадково відламав пластиковий запобіжник, через що і сталося розпилення газу.

Після розпилення газу зі школи довелося евакуювати близько 400 вчителів та учнів. До медичного закладу доставили п'ятьох школярів, лікарі уточнюють їх діагнози.

"Навчальний процес був зірваний на три години. Вирішується питання правової кваліфікації події", - додали в поліції.

Нагадаємо, у листопаді у Харкові евакуювали школу через виявлення небезпечних речовин. У будівлі школи під час ремонтних робіт знайшли дві запаяні колби з бойовою отрутою.

Крім того, у березні у Вінницькій області понад 10 школярів потрапили до лікарні через отруєння парами газу. Через інцидент поліція порушувала кримінальну справу.

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