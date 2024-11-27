Психологическая помощь становится более доступной. Как в Украине работают программы ментального здоровья

В Украине продолжается реализация Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской. Она направлена на обеспечение доступности психологической помощи, создание сети поддержки и расширение возможностей подготовки соответствующих специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе Второго форума ментального здоровья.

Он отметил, что в 2024 году 22 000 украинцев получили ваучеры на обучение, в том числе в направлениях, связанных с психологией.

По его словам, более 108 000 медиков прошли обучение по специальным программам ВОЗ, а более 1 000 студентов овладевают специальностью "Медицинская психология".

Кроме того, бесплатные услуги психологической поддержки стали доступны через Программу медицинских гарантий.

По данным правительства, ими воспользовались около 400 000 украинцев.

Шмыгаль добавил, что в регионах создана сеть Центров жизнестойкости. По его словам, 211 общин из 23 регионов присоединились к этой инициативе.

Также известно, что в школах работают более 20 000 специалистов психологической службы, помогающих учащимся преодолевать стресс.

"Активируем трехуровневую составляющую психологической поддержки для ветеранов при переходе от военной службы к гражданской жизни. Здесь главное: реабилитация, трудоустройство, переквалификация, ветеранский спорт, ветеранский бизнес и активное участие в социальной жизни", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль также отметил, что важной составляющей комплексной политики защиты человеческого капитала есть государственные программы защиты семьи, детства, развития образования и системы переквалификации и трудоустройства.

Премьер-министр поблагодарил работников, которые непосредственно помогают людям, отмечая, что они формируют фундамент будущего Украины.

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