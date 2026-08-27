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В школах Украины 1 сентября проведут Всеукраинский урок "Язык достоинства"

07:57 27.08.2026 Чт
2 мин
Что именно будут изучать школьники на первом уроке?
aimg Филипп Бойко
Фото: дети идут в школу 1 сентября (Getty Images)

Новый учебный год в школах Украины начнется с Всеукраинского урока "Язык достоинства: видеть человека по словам". Его проведут для учащихся 1–12 классов, а учителя смогут адаптировать материалы в соответствии с возрастом и потребностями конкретного класса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Урок посвятят взаимоуважению, принятию разнообразия и безбарьерной коммуникации. В Министерстве образования и науки отмечают, что школа не только передает детям знания, но и формирует ценности и модели взаимодействия, которые они переносят во взрослую жизнь.

"Именно поэтому взаимоуважение, принятие разнообразия и внимание к достоинству другого человека должно становиться привычным еще со школы", - подчеркнули в МОН.

Что предполагает урок

"Язык достоинства: видеть человека по словам" разработан не как традиционная лекция. Это конструктор с разнообразными задачами, вопросами и ситуациями, которые помогут учащимся обсудить влияние слов на других людей.

В частности, школьники смогут разобраться, почему некоторые высказывания могут стигматизировать или исключать человека и как можно строить коммуникацию по-другому.

Материалы позволяют учителям самостоятельно выбирать наиболее подходящий для конкретного класса формат. Педагоги могут изменять последовательность заданий и адаптировать урок в соответствии с возрастом и потребностями учащихся.

Для учащихся подготовили интерактивные задания

Конструктор рассчитан на учащихся 1-12 классов. Он содержит готовые материалы и презентации для урока, истории и практические ситуации для обсуждения, а также вопросы для начала разговора с детьми.

Кроме того, школьникам предложат интерактивные викторины и проектные задания. Отдельный блок материалов посвящен нравственной и безбарьерной коммуникации. Все материалы для проведения урока доступны онлайн.

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