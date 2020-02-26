У школах України перейменують уроки патріотизму

Ілюстративне фото (УНІАН)

До шкільної програми вводиться предмет "Захист України"

З 1 вересня 2020 року в українських школах будуть вивчати оновлений предмет "Захист України" замість "Захисту Вітчизни". Відповідна постанова уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Як зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад, шкільний предмет "Захист Вітчизни" залишається одним із проявів радянської парадигми.

"Це неправильно, що на п'ятому, практично шостому році війни ми досі не змогли змінити абсолютно радянську назву предмета "Захист Вітчизни" на "Захист України". Це важливий акцент, і я рада, що ми, нарешті, його поставили", - заявила міністр.

Зазначимо, предмет "Захист України" обов'язковий для вивчення в 10-11 класах. Викладається з метою надати знання і вміння для оборони країни, а також навчити діям у надзвичайних ситуаціях. Предмет вивчається на уроках і під час навчально-польових та навчально-тренувальних занять.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, за даними січневого опитування Центру Разумкова, українці назвали основними складовими патріотизму любов до своєї країни (80%) і готовність захищати свою країну, якщо треба - зі зброєю (64%).