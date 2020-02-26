ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В школах Украины переименуют уроки патриотизма

Новости » Общество     26.02.2020 - 14:56
В школах Украины переименуют уроки патриотизма
Иллюстративное фото (УНИАН)

В школьную программу вводится предмет "Защита Украины"

С 1 сентября 2020 года в украинских школах будут изучать обновленный предмет "Защита Украины" вместо "Защиты Отечества". Соответствующее постановление правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Как отметила министр образования и науки Анна Новосад, школьный предмет "Защита Отечества" остается одним из проявлений советской парадигмы.

"Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли изменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы, наконец, его поставили", - заявила министр.

Отметим, предмет "Защита Украины" обязательный для изучения в 10-11 классах. Преподается с целью предоставить знания и умения для обороны страны, а также научить действиям в чрезвычайных ситуациях. Предмет изучается на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, по данным январского опроса Центра Разумкова, украинцы назвали основными составляющими патриотизма любовь к своей стране (80%) и готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%).

Кабмин сменил менеджмент "Центрэнерго" В Раде появился закон об отмене повинности по расквартированию военных
Новости Украины Кабинет Министров Украиныпатриотизмшкола
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь