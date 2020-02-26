В школах Украины переименуют уроки патриотизма

Иллюстративное фото (УНИАН)

В школьную программу вводится предмет "Защита Украины"

С 1 сентября 2020 года в украинских школах будут изучать обновленный предмет "Защита Украины" вместо "Защиты Отечества". Соответствующее постановление правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Как отметила министр образования и науки Анна Новосад, школьный предмет "Защита Отечества" остается одним из проявлений советской парадигмы.

"Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли изменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы, наконец, его поставили", - заявила министр.

Отметим, предмет "Защита Украины" обязательный для изучения в 10-11 классах. Преподается с целью предоставить знания и умения для обороны страны, а также научить действиям в чрезвычайных ситуациях. Предмет изучается на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, по данным январского опроса Центра Разумкова, украинцы назвали основными составляющими патриотизма любовь к своей стране (80%) и готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%).