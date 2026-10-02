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В школах Львовской области хотят ограничить использование телефонов уже в октябре: какие будут исключения

12:16 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
В школах Львовской области хотят ограничить использование телефонов уже в октябре: какие будут исключения Какие правила могут ввести в школах Львовской области (коллаж РБК-Украина)
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В школах Львовской области могут ввести ограничения на использование мобильных телефонов и других электронных устройств. В то же время, для обучения и экстренных ситуаций предусмотрены исключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора департамента образования и науки Львовской ОВА Олега Паски в Facebook.

Что предлагают изменить

Департамент образования и науки Львовской ОВ утвердил приказ с методическими рекомендациями по пользованию электронными устройствами в школах.

В частности, школам рекомендуют запретить ученикам пользоваться телефонами и другими электронными устройствами на уроках и перерывах.

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В то же время, окончательное решение будут принимать непосредственно школы. Предложенные правила должны быть рассмотрены на заседаниях ученического парламента и родительского комитета, после чего их должны утвердить на педагогическом совете.

После этого директор школы должен издать соответствующий приказ.

Когда телефоном можно будет пользоваться

Рекомендации предусматривают ряд исключений. Пользоваться телефоном или другим устройством ученикам предлагают разрешать в экстренных ситуациях.

В частности, это касается воздушной тревоги или случаев, когда ученик заболел.

Также устройства можно использовать по указанию учителя. Например, для прохождения тестов или выполнения других учебных заданий.

Отдельно рекомендации предусматривают запрет на видеосъемку и аудиозапись участников образовательного процесса.

В департаменте образования и науки Львовской ОВ рассчитывают, что громады и школы введут предложенные правила до 30 октября.

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