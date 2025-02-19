Имеют ли право учителя запрещать использовать телефоны в школе: разъяснение адвоката

Использование мобильных телефонов в школах является темой оживленных дискуссий среди родителей, учеников и педагогов. В одних случаях смартфоны могут стать полезным инструментом для обучения, с другой - они отвлекают детей, затрудняют сосредоточенность и могут негативно влиять на дисциплину.

Могут ли учителя запрещать детям пользоваться телефонами в школе, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, руководитель Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Вадим Заворитный.

Он обращает внимание на то, что согласно докладу Всемирного мониторинга образования за 2023 год, ЮНЕСКО рекомендует использовать гаджеты в школах только тогда, когда они способствуют учебному процессу. Технологии могут быть полезными, но их ненадлежащее или чрезмерное использование способно мешать учебному процессу.

Могут ли учителя запрещать телефоны

Адвокат отмечает, что согласно действующему законодательству, учителя не имеют права конфисковывать телефоны учеников или заставлять их сдавать гаджеты перед уроками, если это не предусмотрено школьным уставом. Однако, они имеют право требовать, чтобы ученики не пользовались телефонами во время занятий, чтобы не мешать учебному процессу.

В Украине нет четкого запрета на использование мобильных телефонов в школах. Мобильные телефоны являются частной собственностью, поэтому их конфискация или запрет пользования могут противоречить законодательству. Однако школы имеют право устанавливать собственные правила использования гаджетов, например, требовать выключения звука или ограничить использование телефонов без разрешения учителя.

"Полное изъятие устройства противоречит законодательству и может рассматриваться как превышение полномочий. Таким образом, ученики обязаны соблюдать правила поведения в школе, но их право на личную собственность остается незыблемым", - говорит Заворитный.

Администрация школ также несет ответственность за безопасность цифровой среды в учебном процессе. Согласно Закону Украины "Об образовании", создание безопасного киберпространства является важным условием для комфортного обучения, что включает контроль доступа к интернет-ресурсам и защиту персональных данных.

Что делать родителям и ученикам

Если в школе введено ограничение на использование мобильных телефонов, родители могут ознакомиться с соответствующими приказами и высказать свои предложения во время родительского собрания. Самое главное - найти баланс между необходимостью контроля и сохранением дисциплины в классе.

В таких странах, как Бельгия, Испания и Великобритания, были введены ограничения на использование смартфонов в школах. В некоторых учебных заведениях телефоны хранятся в рюкзаках или шкафчиках, в других предусмотрены специальные зоны для пользования гаджетами во время перерывов.

Исследования, проведенные после внедрения таких ограничений, показали, что это способствовало повышению успеваемости учеников, особенно среди тех, кто испытывал трудности в учебе. Например, британские школы зафиксировали улучшение результатов на 7% среди старшеклассников после запрета смартфонов.