У Кривому Розі оголосили вимушені канікули у школах та дитсадках через відсутність опалення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Без опалення знаходяться близько 300 тис. жителів міста

Криворізька міська рада оголосила вимушені канікули у школах та дитячих садках, які обслуговуються держпідприємством "Криворізька теплоцентраль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukranews.com.

За словами начальника управління освіти та науки Криворізької міськради Тетяни Крипак, таке рішення було прийняте через відсутність опалення в установах.

"Ми просто вимушені піти на цей крок. Здоров'я дітей найдорожче. Максимальна температура в садочках сягає +14 градусів", - розповіла вона.

Зазначається, що станом на 11 листопада без опалення в Кривому Розі залишаються 78 шкіл, 75 дитсадків, 22 лікарні, 30 об'єктів соцкультпобуту, 2011 багатоповерхівок і військова частина. Без опалення знаходяться близько 300 тис. жителів міста.

"За 2 роки у "Теплоцентралі" змінилося 5 директорів і жоден з них не був узгоджений з містом. "Криворізька теплоцентраль" сама виробляє тепло, сама його продає споживачам і сама збирає гроші. І абсолютно автономно працює від міської влади. Ми просто є заручниками, тому що підприємство працює на території Кривого Рогу ", - сказав перший заступник мера Олександр Катриченко.

Крім того, у "Нафтогазі" заявили, що причиною такого інциденту в Кривому Розі є погана підготовка "Теплоцентралі" до зими.

"Що стосується АО "Криворізька теплоцентраль", … , її керівництво не підготувалося до зими, не забезпечило виконання умов, щоб отримувати пільговий газ", - йдеться в заяві на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові з 8 листопада буде відновлено опалювальний сезон. Причина відновлення - пониження температури повітря.