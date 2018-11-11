ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Кривому Розі оголосили вимушені канікули у школах та дитсадках через відсутність опалення

Новини » Суспільство    11.11.2018 - 17:29
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Без опалення знаходяться близько 300 тис. жителів міста

Криворізька міська рада оголосила вимушені канікули у школах та дитячих садках, які обслуговуються держпідприємством "Криворізька теплоцентраль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukranews.com.

За словами начальника управління освіти та науки Криворізької міськради Тетяни Крипак, таке рішення було прийняте через відсутність опалення в установах.

"Ми просто вимушені піти на цей крок. Здоров'я дітей найдорожче. Максимальна температура в садочках сягає +14 градусів", - розповіла вона.

Зазначається, що станом на 11 листопада без опалення в Кривому Розі залишаються 78 шкіл, 75 дитсадків, 22 лікарні, 30 об'єктів соцкультпобуту, 2011 багатоповерхівок і військова частина. Без опалення знаходяться близько 300 тис. жителів міста.

"За 2 роки у "Теплоцентралі" змінилося 5 директорів і жоден з них не був узгоджений з містом. "Криворізька теплоцентраль" сама виробляє тепло, сама його продає споживачам і сама збирає гроші. І абсолютно автономно працює від міської влади. Ми просто є заручниками, тому що підприємство працює на території Кривого Рогу ", - сказав перший заступник мера Олександр Катриченко.

Крім того, у "Нафтогазі" заявили, що причиною такого інциденту в Кривому Розі є погана підготовка "Теплоцентралі" до зими.

"Що стосується АО "Криворізька теплоцентраль", … , її керівництво не підготувалося до зими, не забезпечило виконання умов, щоб отримувати пільговий газ", - йдеться в заяві на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові з 8 листопада буде відновлено опалювальний сезон. Причина відновлення - пониження температури повітря.

У Львівській обл. власники арештованих ТЕЦ перешкоджають запуску опалювального сезону
Новини України Кривий Ріготопление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся