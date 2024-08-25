Школьную форму за паспорт: оккупанты придумали новый способ паспортизации украинцев

Так, в преддверии учебного года россияне организовали выдачу школьной формы. При получении родители детей должны предоставить паспортные данные. Однако есть обязательное условие - наличие паспорта Российской Федерации.

В ЦНС подчеркнули, что таким образом оккупанты в очередной раз используют сложную гуманитарную ситуацию в регионе для решения своих проблем и фактически шантажируют местное население, чтобы заставить получить "красную макулатуру".

Кроме того, Центр национального сопротивления призвал сообщать о коллаборантах, причастных к процессу выдачи российских паспортов.

"Анонимность обращений гарантирована", - говорится в сообщении.