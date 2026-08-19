Школьная ярмарка в Эпицентре: до -50% на все для учебы - от канцтоваров до техники

Подготовка к учебному году давно перестала ограничиваться тетрадями, ручками и рюкзаком. Сегодня в школьной корзине есть товары для творчества, одежда, спортивное снаряжение, техника и даже мебель. В августе Эпицентр предлагает собрать все необходимое для учебного года в рамках Школьной ярмарки с экономией до 50%.

РБК-Украина рассказывает, какие товары к 1 сентября выбирают школьники и их родители, а также что сейчас в тренде.

Как изменилась школьная корзина

Современная школьная корзина все меньше напоминает перечень из нескольких десятков канцтоваров. Она превращается в комплексный набор для учебы, творчества и отдыха.

Родители стремятся организовать учебное пространство для ребенка, заботясь о комфорте и безопасности. Поэтому, кроме традиционных карандашей, ручек и пеналов, в список покупок теперь входят ноутбуки и планшеты для онлайн-занятий, специализированные светильники для сохранения зрения, удобные стулья и столы, а также спортивная форма.

Эпицентр стал тем местом, где можно приобрести все – от карандаша до компьютера – в одном пространстве. С 1 по 31 августа 2026 года сеть проводит акцию "Школьная ярмарка" под слоганом "Учись, мечтай, достигай!" и предлагает экономию до 50%.

Эпицентр проводит Школьную ярмарку к 1 сентября (фото: пресс-служба сети)

Канцтовары: масштабный ассортимент и эмоциональные тренды

Канцтовары остаются "сердцем" школьного сезона. Сегодня ассортимент этого направления в Эпицентре насчитывает около 37 тыс. товаров и представлен почти 600 брендами. При этом доля украинских производителей составляет 45%.

А масштаб спроса впечатляюще иллюстрируют цифры за прошлый год: если сложить в одну стопку все тетради, проданные в торговых центрах сети во время "Школьной ярмарки", их высота будет равна высоте 20 Говерл.

Людмила Занаревская, руководитель департамента канцтоваров Эпицентра, подчеркивает, что только 25% ассортимента являются постоянными товарами. Все остальное – это динамические позиции, которые каждый год обновляются из-за смены дизайнов, обложек, популярности отдельных товаров и появления новых продуктов.

По ее словам, основные тренды последних лет – это эмоция и коллекция.

"Люди с удовольствием покупают ручку с ушками или клей с колпачком в виде капибары. Сейчас всем нам не помешают положительные эмоции, а эмоциональные канцтовары – это именно тот продукт, который может порадовать за довольно небольшие средства", – рассказывает Людмила Занаревская.

Второй стойкий тренд – коллекции. Ребенок может подобрать основные товары в одном стиле – с любимым героем, тематикой или логотипом спортивной команды.

Коллекции канцтоваров популярны среди школьников (фото: пресс-служба сети)

Эпицентр ежегодно самостоятельно разрабатывает около семи эксклюзивных коллекций для собственной торговой марки Nota Bene, учитывая предпочтения как младших школьников, так и подростков. Большинство этих товаров производится в Украине.

По наблюдениям Людмилы Занаревской, примерно в 80% случаев окончательное слово при выборе канцтоваров остается за ребенком. В то же время задача Эпицентра – сделать так, чтобы при этом интересы родителей были учтены: товары обязательно были бы качественными и соответствовали всем необходимым нормам.

Что выбирают современные школьники

Несмотря на технологические изменения, основа школьного набора остается знакомой. По оценке представительницы Эпицентра, в корзину школьника входит около 30 основных товаров, необходимых на начало учебного года.

Однако даже традиционные категории меняются. Например, обычный пластилин все больше уступает воздушному, а бумажные дневники теряют популярность из-за перехода школ на электронные.

Еще одно изменение – развитие товаров, которые совмещают обучающую функцию с дополнительной пользой. Хитом в прошлом сезоне стали тематические тетради.

Каждая из тетрадей посвящена конкретному школьному предмету, а на дополнительных страницах содержится полезная информация – например, формулы по геометрии или таблица химических элементов.

Их Эпицентр производит под собственной торговой маркой Nota Bene. В этом году и многие другие производители представили широкую линейку подобных тетрадей на своих полках. Людмила Занаревская прогнозирует, что высокий спрос на тематические тетради сохранится и в дальнейшем.

Канцтовары становятся более качественными (фото: пресс-служба сети)

Представительница Эпицентра также отмечает улучшение качества и дизайна канцтоваров.

"Качество товаров стало лучше, а дизайны более разнообразны. Потому что каждый производитель пытается постоянно улучшить свой продукт, производится множество тестов и испытаний", – добавляет она.

Так, большой рюкзак-ранец отошел в прошлое, его место заняли более облегченные рюкзаки, которые сохранили при этом ортопедическую спинку, что значительно уменьшило вес и нагрузку на спину и позвоночник ребенка при ношении такого рюкзака.

Однако меняется и подход к покупке рюкзаков. Это одна из самых дорогих позиций школьной корзины, поэтому, по словам эксперта, в последние годы родители все чаще покупают рюкзак отдельно от основной партии канцтоваров, распределяя расходы на несколько месяцев.

"Сумма, которая тратится на сбор ребенка в школу стала более значительной для семейного бюджета за последние годы, поэтому родители стали часто делить покупки на 2-3 месяца. Как вариант – купить рюкзак можно уже после 1 сентября, когда у нас ежегодно стартует распродажа до -60% после сезона", – замечает руководитель направления канцтовара Эпицентра.

"Пиши. Малюй" – отдельное пространство товаров для школы, офиса и хобби

Эпицентр также развивает специализированный концепт "Пиши. Малюй", который охватывает не только школьные канцтовары и не имеет сезонных "границ".

Пространство "Пиши. Малюй" в Эпицентре предлагает товары для творчества (фото: пресс-служба сети)

Здесь представлены товары для офиса, активно расширяется направление "Творчество и Хобби". По словам Людмилы Занаревской, эта категория уже насчитывает около 12 тыс. артикулов, в частности, товары для вязания – хобби, которое становится все более популярным.

Также в пространстве можно приобрести профессиональные краски, принадлежности для рисования и многое другое.

Предложения Школьной ярмарки на гаджеты и не только

Поскольку подготовка к учебному году вышла за рамки канцелярских товаров, отдельные направления Эпицентра имеют собственные предложения к 1 сентября для школьников и их родителей:

В рамках Школьной ярмарки Центр Техники проводит "Гаджет-сейл" со скидками до 30% на ноутбуки, планшеты и т.п.;

и т.п.; Центр Мебели предлагает экономию до 40% на детскую и офисную мебель ;

; Светильники и освещение для рабочего места можно приобрести с выгодой в пространстве Электротехника;

для рабочего места можно приобрести с выгодой в пространстве Электротехника; Отдельно доступны предложения на одежду и обувь от ЭПИК;

от ЭПИК; Выгодные предложения на спортивные товары для активного образа жизни – в Интерспорте.

На Школьной ярмарке действуют акции не только на канцтовары (фото: пресс-служба сети)

Практической поддержкой для родителей может стать и государственная программа "Пакунок школяра" для первоклассников, которая доступна в Эпицентре. Напомним, одноразоую помощь в размере 5 тыс. гривен можно тратить на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь в торговых точках, участвующих в программе.

Безопасность – еще одна часть школьной корзины

Украинская реальность добавляет в традиционный школьный набор еще одну категорию – товары для безопасности.

"К сожалению, сегодня мы вынуждены прежде всего беспокоиться о безопасности наших школьников, поэтому обязательным атрибутом становится тревожный рюкзак", - отмечает Людмила Занаревская.

В Эпицентре можно приобрести составляющие тревожного чемодана (фото: пресс-служба сети)

В ассортименте Эпицентра есть маленькие рюкзачки, световозвращающие наклейки, бейджики для контактной информации, а также можно подобрать удобную бутылку для воды и ланчбокс для перекуса.

Стоит добавить, что социальной составляющей школьного сезона сети стала инициатива "Укриття під крилом Ангеляток", которая длится с 1 августа по 30 сентября.

Благотворительная инициатива "Укриття під крилом Ангеляток" в Эпицентре (фото: пресс-служба сети)

Покупатели могут присоединиться к обустройству школьных укрытий, покупая товары в Эпицентре со специальным знаком "Ангелятко добрих справ".