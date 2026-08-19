Эпицентр поможет обустроить укрытия в школах: как присоединиться к инициативе

В Эпицентре стартовала благотворительная инициатива "Укриття під крилом Ангеляток". При покупке товаров со специальной отметкой покупатели могут помочь обустроить школьные укрытия по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как присоединиться к инициативе

Присоединиться к проекту можно в течение августа и сентября, просто выбирая товары со специальной отметкой "Ангелятко добрих справ".

В инициативу вошли товары Школьной ярмарки различных категорий: тетради, светильники, спортивные товары, игрушки, ноутбуки и другая техника.

Определенная сумма от продажи каждого такого товара аккумулируется и направляется на обустройство школьных укрытий.

Школам будут передавать необходимую мебель, освещение, учебные принадлежности, спортивный инвентарь, игры, строительные и отделочные материалы - в соответствии с конкретными потребностями.

Присоединиться к инициативе можно на Школьной ярмарке в Эпицентре (фото: пресс-служба сети)

Укрытия должны быть не только безопасными, но и комфортными

Заместитель председателя ООО "Эпицентр К" в сфере коммуникаций, рекламы, связей с общественностью и СМИ Ирина Шинкаренко отметила, что для украинских детей укрытие давно стало частью школьной жизни, где во время продолжительных воздушных тревог они могут проводить по несколько часов.

По ее словам, там дети продолжают учиться, читать, рисовать, играть, заниматься спортом и общаться с друзьями.

В то же время для этого укрытие должно быть не только безопасным, но и пригодным для полноценного пребывания.

"Именно такую цель мы ставили перед собой, когда разрабатывали благотворительную инициативу. И нам важно, чтобы приобщиться к ней мог каждый - просто во время своей обычной покупки", - добавила она.

Почему школьным укрытиям требуется дополнительное обустройство

По данным, которые использовались при создании проекта, около 90% украинских школ имеют укрытия. Но наличие защитного сооружения еще не означает, что в нем есть все необходимое для длительного пребывания детей.

В некоторых областях более 70% школ работают преимущественно дистанционно, в частности из-за недостаточной приспособленности укрытий к полноценному образовательному процессу. Где-то не хватает мебели, где-то - освещения, учебных принадлежностей или спортивного инвентаря.

Именно такие запросы регулярно поступают от громад и на платформу Blaho, куда школы и громады обращаются за помощью в ремонте и обустройстве укрытий.

"Государство делает важную работу, обеспечивая украинские школы укрытиями. Но очень много школ по всей стране нуждается в их наполнении - мебелью, освещением, школьными принадлежностями, спортивным инвентарем и другими необходимыми вещами", - говорится в пресс-релизе.

"Ангелятко добрих справ": как работает инициатива

В Эпицентре хотят, чтобы укрытия становились пространствами, где ребенок может чувствовать себя максимально комфортно даже при тревоге.

Символом благотворительной инициативы стала отметка "Ангелятко добрих справ". Ее легко узнать на товарах, вовлеченных в проект.

"Увидели Ангелочка - сделайте доброе дело. Ведь за одной покупкой может стоять очень простая, но важная вещь: свет, при котором ребенок будет читать в укрытии; стол, за которым он будет делать домашнее задание; мяч, с которым будет играть с друзьями; или просто комфортное место, где можно спокойно переждать тревогу", - говорят в Эпицентре.

Подробнее о благотворительной инициативе и товарах, участвующих в ней, можно узнать на сайте компании.