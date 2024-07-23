Как продлить жизнь аккумулятору автомобиля: несколько неочевидных советов

Один из дорогих компонентов автомобиля, который иногда приходится покупать владельцу – его стартерный аккумулятор. Только вот почему-то у одного водителя АКБ служит 3 года, а у другого – 8… Как продлить жизнь батарее?

Аккумулятор, запускающий наш мотор и питающий электрооборудование при неработающем двигателе, при идеальных условиях может прослужить и 10 лет. Такие случаи известны и не удивляют специалистов. Потому что они знают, что продолжительность службы свинцово-кислотной батареи зависит от условий ее работы. Речь идет фактически о одном факторе: степень заряженности аккумулятора в течение его жизни. Чем дольше он будет стоять разряженным, тем короче будет его ресурс.

Что влияет на ресурс АКБ

Не вдаваясь в химические вопросы, в двух словах опишем суть старения АКБ. Ее свинцовые пластины имеют тенденцию к сульфатации – покрытием слоем сернокислого свинца, и этот процесс ускоряется, когда батарея разряжена. В результате пластины теряют свою способность обмениваться ионами с электролитом и аккумулятор не может накапливать энергию. И чем дольше аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем быстрее его пластины засульфатируются – и выйдут из строя.

Что делать, чтобы продлить жизнь батареи

Таким образом, рецепт долголетия АКБ прост: нужно не допускать, чтобы она надолго оставалась в разряженном состоянии. Вот что для этого нужно делать владельцу современного автомобиля:

Избегайте разрядки батареи: надолго включенными фарами при неработающем двигателе, длительными попытками завести неисправный двигатель, работой мощной аудиосистемы в течение целого дня (ночи). Если ваши поездки короткие, истощенный аккумулятор не зарядится полностью от генератора и будет оставаться частично разряженным;

Не перегревайте аккумулятор. Выполнить это условие летом непросто, но кое-что можно сделать. Высокая температура ускоряет процесс сульфатации, так что в жару лучше после завершения поездки не ставить машину на открытом солнце. Нужно, чтобы подкапотное пространство вместе с аккумулятором как можно скорее остыло;

При запуске двигателя прислушивайтесь, насколько быстро стартер крутит двигатель. Если это у него получается вяло, значит, аккумулятор частично разряжен и его надо поскорее подзарядить от стационарного зарядного устройства; подзарядка от генератора на ходу требует не один час езды по загородной трассе;

Зимой рекомендуется каждые месяц-полтора заряжать батарею от стационарного зарядного устройства. Ведь в холода аккумулятор отдает много энергии, и если машина не ездит на дальние расстояния, она подолгу остается полуразряженной.

Как контролировать батарею

Владельцы с минимальными навыками по уходу за машиной могут контролировать зарядку аккумулятора более точно. Надежная диагностика – это замер напряжения на клеммах АКБ, причем важно сделать это после 6–8 часов пребывания батареи в покое, когда она не заряжалась и не отдавала ток. При таких условиях вольтметр должен показать не менее 12,6 В и это будет означать, что аккумулятор исправен и полностью заряжен. Делать такой тест лучше примерно раз в месяц.

Что делать с посаженным аккумулятором

Его следует зарядить до 100%. Запускать двигатель и пытаться зарядить аккумулятор от генератора особого смысла – это долго и дорого. Лучше сделать это от домашней (гаражной) зарядки от сети 220 В, или дать батарее зарядиться на ходу от генератора. Рекомендуемый ток домашнего устройства зарядки – 10% от емкости батареи: например, для АКБ типоразмера 6СТ-60 емкостью 60 А*ч это будет 6 ампер.

Если заряжать АКБ по всем правилам электротехники, то придется упомянуть о целой куче тонкостей – обсчете времени зарядки, температуре электролита и его кипении, десульфатации малыми токами и т.д. То есть придется либо потратить время на изучение этого вопроса, либо ехать на СТО к профессионалам.

Кратко

Интересно заметить, что ни один изготовитель автомобильных аккумуляторов не указывает срок их службы – потому что ресурс даже лучшей батареи зависит от многих внешних факторов. Так что если вам важно продлить срок службы АКБ, более или менее тщательно следуйте нашим советам. А если цена нового аккумулятора для вас не критична, эксплуатируйте машину без дополнительных хлопот: если исправное авто, на 3 – 4 года вам батареи хватит.