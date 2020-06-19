Шкарлета можуть призначити т.в.о. міністра освіти

Ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета можуть все одно призначити керівником Міністерства освіти та науки України. Шкарлет може стати тимчасовим виконувачем обов'язків міністра.

Про це заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі Радіо Свобода.

За словами Арахамії, Шкарлет може очолити міністерство освіти попри те, що його не рекомендував профільний комітет Верховної ради. Кандидатуру Шкарлета можуть винести на голосування в Раді вже наступного тижня.

"Щодо пана Шкарлета, то ще тривають зараз консультації. Варіант, який може бути: його можуть призначити тимчасовим виконувачем обов'язків. По сценарію з Буславець (яку призначили т.в.о. міністра енергетики - ред.). Для цього не потрібен взагалі комітет. Це - можливий сценарій. Це самостійно ухвалює Кабмін. Якщо ні, то тоді це зробимо наступного пленарного тижня", - заявив він.

Зазначимо, Сергій Шкарлет є ректором Чернігівського державного технологічного університету. Його називали головним кандидатом на посаду міністра освіти. Однак, у нардепів виникли зауваження до нього через балотування до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів".

Нагадаємо, постанову про призначення Шкарлета міністром освіти внесли в Раду на початку тижня.

Однак, парламентський комітет не підтримав кандидатуру Шкарлета.