RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шкарлет уходит в отставку с должности министра образования

Фото: Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

По информации собеседника, Шкарлет уже готовит заявление о своей отставке.

Стоит заметить, что министр образования связан с рядом скандалов. В частности, в трех его работах обнаружили плагиат, но чиновник отбросил все обвинения.

Также при его председательстве МОН сотрудничало с букмекерской конторой Parimatch Foundation, против которой Украина недавно ввела санкции.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.

Также мы писали, что Верховная рада назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра - министра инфраструктуры и регионального развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОНСергей Шкарлет