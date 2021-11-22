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У Києві та Львові з понеділка поновлюється очне навчання в школах

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Понеділок 22 листопада 2021 06:48
У Києві та Львові з понеділка поновлюється очне навчання в школах Фото: Київ і Львів з Понеділка відкривають навчальні заклади (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 22 Листопада, поновлюється очне навчання в столичних школах. У Львові на очне навчання повертаються учні 5-11 класів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської ради.

У Києві спостерігається зниження кількості госпіталізацій і відсотка завантаженості ліжок з киснем в медустановах.

"Враховуючи динаміку зниження кількості госпіталізацій і відсотка завантаженості ліжок з киснем в медустановах столиці, комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про повернення за парти учнів усіх класів столичних шкіл", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він підкреслив, що рішення було прийнято, спираючись на рекомендації фахівців - медиків, вірусологів.

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий анонсував з 22 листопада відновлення очного навчання в 5-11 класах.

За його словами, таке рішення було прийнято після консультацій з медиками. Садовий підкреслив, що статистика дитячих захворювань і госпіталізацій пішла на спад, але поки рано говорити, що Львів виходить з цієї хвилі захворювання коронавірусом.

Раніше РБК-Україна писало про те, що школи Києва повертають до очної роботи.

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Київ Львів школа
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