У Києві та Львові з понеділка поновлюється очне навчання в школах

У понеділок, 22 Листопада, поновлюється очне навчання в столичних школах. У Львові на очне навчання повертаються учні 5-11 класів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської ради.

У Києві спостерігається зниження кількості госпіталізацій і відсотка завантаженості ліжок з киснем в медустановах.

"Враховуючи динаміку зниження кількості госпіталізацій і відсотка завантаженості ліжок з киснем в медустановах столиці, комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про повернення за парти учнів усіх класів столичних шкіл", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він підкреслив, що рішення було прийнято, спираючись на рекомендації фахівців - медиків, вірусологів.

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий анонсував з 22 листопада відновлення очного навчання в 5-11 класах.

За його словами, таке рішення було прийнято після консультацій з медиками. Садовий підкреслив, що статистика дитячих захворювань і госпіталізацій пішла на спад, але поки рано говорити, що Львів виходить з цієї хвилі захворювання коронавірусом.