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На этой неделе может быть реванш со стороны РФ, но они уже не так сильны, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 февраля 2023 17:09
На этой неделе может быть реванш со стороны РФ, но они уже не так сильны, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На этой неделе действительно может быть реванш со стороны России, но они уже не так сильны, как год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое приводит Welt.

"Действительно может быть реванш со стороны России на этой неделе, говорят, следует ожидать наступление. Соответственно есть нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что россияне уже не так сильны, как год назад. По его словам, даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать Украину.

"Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее. Кроме того, у них нет такой мотивации, как у наших солдат. Мы боремся в своей стране, мы защищаем наши дома и семьи. Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи. Мы живем здесь", - добавил президент.

Напомним, что российская армия продолжает развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины: Угледар, Кременная и Бахмут.

Российские кафиры в своем новом наступлении на территории Украины не могут продвинуться далеко, поскольку они уже не так сильны, как раньше. При этом Вооруженные силы Украины гораздо сильнее прокремлевских войск.

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