На этой неделе может быть реванш со стороны РФ, но они уже не так сильны, - Зеленский

На этой неделе действительно может быть реванш со стороны России, но они уже не так сильны, как год назад.

"Действительно может быть реванш со стороны России на этой неделе, говорят, следует ожидать наступление. Соответственно есть нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что россияне уже не так сильны, как год назад. По его словам, даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать Украину.

"Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее. Кроме того, у них нет такой мотивации, как у наших солдат. Мы боремся в своей стране, мы защищаем наши дома и семьи. Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи. Мы живем здесь", - добавил президент.