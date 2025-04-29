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Шесть лет в сирийском лагере. Разведка и МИД эвакуировали украинку с двумя детьми

Вторник 29 апреля 2025 18:20
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Шесть лет в сирийском лагере. Разведка и МИД эвакуировали украинку с двумя детьми Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Главное управление разведки и Министерство иностранных дел организовали эвакуацию украинки с двумя детьми из Сирии. Они провели шесть лет в местном лагере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского МИД совместно с ГУР эвакуировали еще одну гражданку Украины и двух ее детей из Сирии, где их удерживали в лагере в течение шести лет", - рассказал глава МИД.

По его словам, женщине и двум детям оформили паспорта и предоставили консульское сопровождение, чтобы они безопасно вернулись домой.

Сибига уточнил, что всего Украина эвакуировала 14 женщин и 41 ребенка из лагеря "Родж", эвакуировав всех граждан Украины, которые хотели выехать.

"Защита прав наших граждан за границей остается нашим главным приоритетом. Украина не оставляет своих людей на произвол судьбы", - добавил он.

Эвакуация украинцев из Сирии

Напомним, в декабре прошлого года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что из Сирии удалось эвакуировать 34 человека. Среди них было 15 детей.

Это произошло на фоне свержения режима диктатора Башара Асада местными повстанцами.

Также с территории Ливана было проведено четыре этапа эвакуации украинцев. Эвакуация началась на фоне операции Израиля на ливанской территории.

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