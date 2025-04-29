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Шість років у сирійському таборі. Розвідка та МЗС евакуювали українку з двома дітьми

Вівторок 29 квітня 2025 18:20
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Шість років у сирійському таборі. Розвідка та МЗС евакуювали українку з двома дітьми Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ організували евакуацію українки з двома дітьми з Сирії. Вони провели шість років у місцевому таборі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського МЗС спільно з ГУР евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей із Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років", - розповів очільник МЗС.

За його словами, жінці та двом дітям оформили паспорти та надали консульський супровід, щоб вони безпечно повернулися додому.

Сибіга уточнив, що загалом Україна евакуювала 14 жінок і 41 дитину з табору "Родж", евакуювавши всіх громадян України, які хотіли виїхати.

"Захист прав наших громадян за кордоном залишається нашим головним пріоритетом. Україна не залишає своїх людей напризволяще", - додав він.

Евакуація українців із Сирії

Нагадаємо, у грудні минулого року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що із Сирії вдалося евакуювати 34 людини. Серед них було 15 дітей.

Це сталося на тлі повалення режиму диктатора Башара Асада місцевими повстанцями.

Також із території Лівану було проведено чотири етапи евакуації українців. Евакуація почалася на тлі операції Ізраїлю на ліванській території.

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МЗС України Головне управління розвідки Війна в Сирії Андрій Сибіга Діти
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