Шість років у сирійському таборі. Розвідка та МЗС евакуювали українку з двома дітьми

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ організували евакуацію українки з двома дітьми з Сирії. Вони провели шість років у місцевому таборі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X .

"За дорученням президента України Володимира Зеленського МЗС спільно з ГУР евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей із Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років", - розповів очільник МЗС.

За його словами, жінці та двом дітям оформили паспорти та надали консульський супровід, щоб вони безпечно повернулися додому.

Сибіга уточнив, що загалом Україна евакуювала 14 жінок і 41 дитину з табору "Родж", евакуювавши всіх громадян України, які хотіли виїхати.

"Захист прав наших громадян за кордоном залишається нашим головним пріоритетом. Україна не залишає своїх людей напризволяще", - додав він.