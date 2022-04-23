Окупанти мають намір провести колони українських військовополонених на параді 9 травня, - Арестович

"За деякими даними, вони хочуть наших полонених провести в Донецьку і Маріуполі. Це військовий злочин. Але про це мало хто знає. Якщо вони це зроблять, то нехай "начуваються". На "День Перемоги". Буде горе. Буде парад полонених - чекайте", - різко підкреслив Арестович.