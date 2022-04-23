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Окупанти мають намір провести колони українських військовополонених на параді 9 травня, - Арестович

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Київ, Субота 23 квітня 2022 23:24
Окупанти мають намір провести колони українських військовополонених на параді 9 травня, - Арестович Олексій Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти мають намір провести колони українських військовополонених в рамках парадів, присвячених 9 травня, відразу в декількох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"За деякими даними, вони хочуть наших полонених провести в Донецьку і Маріуполі. Це військовий злочин. Але про це мало хто знає. Якщо вони це зроблять, то нехай "начуваються". На "День Перемоги". Буде горе. Буде парад полонених - чекайте", - різко підкреслив Арестович.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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