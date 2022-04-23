Окупанти мають намір провести колони українських військовополонених на параді 9 травня, - Арестович
Олексій Арестович (Фото: rbc.ua)
Радник президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти мають намір провести колони українських військовополонених в рамках парадів, присвячених 9 травня, відразу в декількох містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"За деякими даними, вони хочуть наших полонених провести в Донецьку і Маріуполі. Це військовий злочин. Але про це мало хто знає. Якщо вони це зроблять, то нехай "начуваються". На "День Перемоги". Буде горе. Буде парад полонених - чекайте", - різко підкреслив Арестович.
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