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На Донбасі поранення отримали шість українських військових

Новини » Надзвичайні події     08.05.2020 - 07:46
На Донбасі поранення отримали шість українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 21 раз порушили режим тиші

За минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Під час ворожих вогневих провокацій наші воїни проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі обстріли противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші", - повідомили в штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по наших військовослужбовцях неподалік Мар’їнки - з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Старогнатівка противник застосував безпілотний літальний апарат, скинувши постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, а згодом обстріляв наших військовослужбовців з озброєння бойових машин піхоти.

По оборонцях Широкиного ворог тричі вів вогонь із застосуванням 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а захисників Новоселівки Другої обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Біля населеного пункту Авдіївка російські окупанти вдень застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а з настанням темряви - великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Тарамчука, Пісків та Невельського противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу смт Новотошківське окупанти використали тут 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 10 мін 120-го і 82-го калібру.

Околиці Оріхового ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, випустивши 30 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Оборонців Кримського ворог двічі обстрілював – з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник випустив 24 міни 120-го калібру по наших позиціях біля Оріхового, а також застосовував станкові протитанкові гранатомети. У відповідь наші воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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