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Бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції українських війських

Новини » Надзвичайні події     08.05.2020 - 13:28
Бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції українських війських
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Від початку доби бойових втрат серед українських захисників немає

Сьогодні, 8 травня, бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, окупант від початку доби здійснив обстріл на Луганському напрямку, випустивши 24 міни 120-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу наших позицій біля Оріхового. Крім того, на Донецькому напрямку, з великокаліберних кулеметів, російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Авдіївки.

Як зазначається, українські військові оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За наявною інформацією, з початку цієї доби, бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі 7 травня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Однак, українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили.

Також Об'єднані сили встановили чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил Російської Федерації у війні на Донбасі.

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