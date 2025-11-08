ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На построении погибли 19 человек: командиру беспилотных подразделений сообщили о подозрении

Украина, Суббота 08 ноября 2025 12:02
UA EN RU
На построении погибли 19 человек: командиру беспилотных подразделений сообщили о подозрении Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении из-за гибели 19 человек во время торжественного построения на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 1 ноября офицер организовал мероприятие для более 100 военнослужащих, в том числе в месте пребывания гражданского населения.

Несмотря на запрет скопления личного состава и требование рассредоточения, после объявления воздушной тревоги командир не прекратил построение и не обеспечил безопасное рассредоточение военных.

На построении погибли 19 человек: командиру беспилотных подразделений сообщили о подозрении

В это время российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по местам скопления личного состава. В результате атаки погибли 12 военных и 7 гражданских, еще 36 военнослужащих получили ранения.

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила офицеру о подозрении в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога.

Удар по Днепропетровской области

Напомним, что в субботу, 1 ноября, Россия ударила по одному из сел Днепропетровской области. Как впоследствии стало известно, на момент обстрела там находились бойцы 35-й бригады морской пехоты, которые прибыли для награждения.

СМИ, на условиях анонимности опубликовали разговор с военным, который в тот день приехал в Днепропетровскую область для награждения.

Военный рассказал, что тревога даже несмотря на то, что была объявлена тревога построение не отменили.

В то же время тогда он предположил, что их могли "слить", ведь враг точно знал места их пребывания и нанес удар примерно через 15 минут после того, как должно было начаться награждение.

Подробнее о данной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что ГБР сразу начало досудебное расследование по факту гибели и ранения военных ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Днепропетровская область Война России против Украины
Новости
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины