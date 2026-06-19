Шифр, который не удалось взломать за 600 лет: ученые нашли новую зацепку в манускрипте Войнича

Игральные карты, кости и шифр Наиббе

Новый метод получил название шифр Naibbe - в честь средневековой итальянской карточной игры.

Алгоритм берет обычный текст на латыни или итальянском языке, разбивает его на короткие группы букв, а затем заменяет их с помощью специальных структурированных таблиц.

Элемент случайности в этот процесс вносится с помощью обычных кубиков и игральных карт - предметов, которые были широко доступны в Европе в XV веке.

В ходе тестирования на различных образцах текстов шифр Naibbe продемонстрировал исключительные результаты.

Полученный исходный материал точно повторил ключевые свойства рукописи Войнича:

частоту появления отдельных символов;

типичную длину "слов";

специфические позиционные закономерности расположения знаков.

При этом метод сохраняет фрагменты оригинальной лингвистической структуры в виде коротких последовательностей, хотя ни один отдельный глиф напрямую не соответствует конкретной букве алфавита.

Расширенный алфавит Войнича для транслитерации латинским алфавитом. (источник: Майкл А. Грешко, "Cryptologia")

Скрытый след пражского врача

Параллельно с математическим моделированием существенный прорыв произошёл благодаря изучению самого артефакта. Исполнительный директор Средневековой академии Америки Лиза Фагин Дэвис исследовала мультиспектральные снимки первой страницы рукописи, сделанные командой The Lazarus Project.

Эта технология позволяет увидеть выцветшие и полностью стёртые надписи.

На правом поле первой страницы сканеры обнаружили три скрытые колонки букв: две из них состояли из латинского алфавита, а одна - из оригинальных символов "языка Войнича".

Исследовательница сравнила почерк с почерком исторических личностей и выяснила, что маргиналии (записи на полях) оставил пражский врач Йоханнес Маркус Марци, владевший рукописью в 1660-х годах.

Мультиспектральное сканирование первой страницы "Рукописи Войнича" (источник: Центр наук об изображениях имени Честера Ф. Карлсона при Рочестерском технологическом институте)

История неудачной дешифровки

Обнаруженные колонки букв свидетельствуют о том, что Марци упорно искал ключ к тексту. Учёные предполагают два варианта его действий:

Врач пытался подобрать к книге два разных типа подстановочных шифров;

Он стремился разработать собственную секретную систему на основе символов рукописи.

Не добившись успеха за три года владения, в 1665 году Марци отправил рукопись известному иезуитскому ученому Атанасиусу Кирхеру в Рим, надеясь, что тот сможет разгадать тайну.

Впоследствии книга была утеряна и найдена лишь в 1912 году антикваром Вильфридом Войничем. В настоящее время она хранится в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке Йельского университета

Манускрипт Войнича (фото: Wikimedia Commons)

Перспективы

Результаты доказывают, что давняя "гипотеза шифра" остается вполне жизнеспособной и реалистичной для средневековой эпохи. В то же время исследование четко очерчивает границы: если рукопись действительно зашифрована, то эта система была чрезвычайно сложной и совершенно непохожей на простые подстановочные коды тех времен.

Независимые эксперты, не участвовавшие в работе, назвали исследование "прекрасным ориентиром, но не окончательным ответом".

Новый подход позволяет рассматривать три одинаково вероятные версии: текст является результатом сложного шифрования, написан на совершенно неизвестном языке или же представляет собой продуманную мистификацию.

Тем не менее теперь будущие исследователи располагают чёткой математической моделью, объясняющей, как именно ручной метод шифрования мог породить столь запутанный текст.