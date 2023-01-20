ua ru
Пт, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецкой ОВА уточнили информацию об обстреле Краматорска

Новина українською →
Пятница 20 января 2023 18:03
В Донецкой ОВА уточнили информацию об обстреле Краматорска Фото: в Донецкой ОВА уточнили информацию об обстреле Краматорска (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня 20 января российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате обстрела есть раненый.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

По словам Кириленко, россияне во время обстрела попали в детский сад и профилакторий. Также были повреждены школа и жилые многоэтажки.

"Ежедневно Донецкая область испытывает многочисленные вражеские обстрелы и удары - россияне стремятся истребить как можно больше наших людей", - добавил Кириленко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в общей сложности россияне нанесли три ракетных удара по Краматорску. Целью оккупантов были исключительно гражданские объекты. Сначала было известно об одном погибшем, однако информацию позже опровергли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Донецкая область Краматорск
NEWS
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина