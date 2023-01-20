В Донецкой ОВА уточнили информацию об обстреле Краматорска
Сегодня 20 января российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате обстрела есть раненый.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.
По словам Кириленко, россияне во время обстрела попали в детский сад и профилакторий. Также были повреждены школа и жилые многоэтажки.
"Ежедневно Донецкая область испытывает многочисленные вражеские обстрелы и удары - россияне стремятся истребить как можно больше наших людей", - добавил Кириленко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в общей сложности россияне нанесли три ракетных удара по Краматорску. Целью оккупантов были исключительно гражданские объекты. Сначала было известно об одном погибшем, однако информацию позже опровергли.
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